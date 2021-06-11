Тиждень швейцарського кіно відбудеться 18-27 червня

П'ятий ювілейний фестиваль «Тиждень швейцарського кіно» із 18 до 27 червня відбудеться онлайн.

Подія, організована Посольством Швейцарії в Україні спільно з компанією «Артхаус Трафік», пройде онлайн вдруге, передає Укрінформ з посиланням на повідомлення «Артхаус Трафік».

«До програми ввійшли найактуальніші фільми Швейцарії останніх років. Цьогоріч фокусом фестивальної програми стали проблеми екології: відносини людини та довкілля – наскрізна тема документальної частини добірки», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, номінант кінофестивалю Санденс 2021 та головний призер Docudays 2021 фільм «Приборкання саду» розповідає про вишукане захоплення колишнього прем’єр-міністра Грузії – колекціонування столітніх дерев. Хобі його не безневинне: щоб пересадити величезне дерево, доводиться вирубувати інші, переносити кабелі електромереж і прокладати нові дороги через мандаринові плантації.

Стрічка «Нобелівський громадянин» знайомить глядачів із лауреатом Нобелівської премії з хімії Жаком Дюбоше, який став талісманом молодіжних кліматичних страйків. Картина була номінована на Швейцарську кінопремію 2021 за найкращий монтаж.

Продовжує тему кліматичних страйків фільм «Спекотніше за клімат» про екоактивізм на місцевому рівні, що отримав сильний поштовх у Швейцарії після закликів молодої активістки Ґрети Тунберг. Він демонструє рік діяльності групи, яка організовує п’ятничні протести в швейцарському містечку Біль.

22 червня о 20:00 у межах Тижня швейцарського кіно також відбудеться круглий стіл на тему «Природа – для всіх, та всі – для природи». Захід транслюватиметься на сторінці «Артхаус Трафік» у Фейсбуці.

Окрім документальних стрічок на екологічну тематику, до програми увійшли три ігрові фільми різних жанрів.

Драма «Моя маленька сестричка» розповідає про возз’єднання двох близнюків – тяжко хворого Свена, зірки театру, та Лізи, яка колись покинула свої мистецькі амбіції та рідне місто. У фільмі знялися зіркові актори Ніна Госс («Єлла», «Батьківщина»), Ларс Айдінґер («Уроки фарсі», «Робота без авторства»), Марта Келлер («Марафонець») та Єнс Альбінус («Німфоманка»). Стрічка стала номінантом на «Золотого ведмедя» та Премію «Тедді» Берлінале 2021, а також володаркою п’яти швейцарських кінопремій 2021. Українська прем’єра відбулася на кінофестивалі «Молодість» 2021.

Історична сімейна драма «Як Гітлер вкрав рожевого кролика» – екранізація однойменного автобіографічного роману Джудіт Керр. У ній ідеться про дев’ятирічну дівчинку, сім’я якої змушена тікати з рідної Німеччини після приходу до влади нацистів. Найкращий молодіжний фільм 2020 року за версією Баварської та Німецької кіноакадемій, хіт Чілдрен Кінофесту 2021.

«Годинник цокає» – сучасна комедія про пригоди жінок за тридцять у світі, переповненому високих вимог суспільства, пов'язаних із дітьми та стосунками. Номінант на Приз глядацьких симпатій кінофестивалю «Золотурн» 2020.

Як зауважують в «Артхаус Трафік», подивитися стрічки фестивалю можна з 18 до 27 червня на сайті swissfilm.org.ua безкоштовно. Перегляд можливий тільки на території України. Усі фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами. Кількість переглядів деяких стрічок обмежена.