У МКІП розповіли про важливість креативних індустрій для об’єднання країни

У МКІП розповіли про важливість креативних індустрій для об’єднання країни

Укрінформ
Державі вигідно підтримувати креативні індустрії як спільний економічний орієнтир країни.

Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк під час відкритого обговорення «Як креатив і культура об'єднують країну?», повідомляє пресслужба МКІП.

«Ми бачимо, як креативність об’єднує Україну. У своїй роботі я спостерігаю безліч колаборацій різних секторів креативних індустрій з різних регіонів України — крізь простір і час! Майстрині з Гуцульщини допомагають модним дизайнеркам створити колекцію автентичних шуб — гунь. Шрифт у всім відомому бренді Ukraine Now створили на основі робіт Василя Єрмілова, харківського художника-конструктивіста. Саме тому для креативних індустрій так важливі кластери, хаби, зв’язки. Вони не можуть жити без обміну, притоку свіжих ідей», - сказала Петасюк.

Вона зауважила, що творчість — шлях до порозуміння, бо вона притаманна всім і може набувати різних форм. За її словами, державі вигідно підтримувати креативні індустрії як спільний економічний орієнтир країни.

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Петасюк також підкреслила унікальність креативних індустрій. «Зокрема я бачу перспективи стратегічного фокуса на креативних індустріях у тому, що наразі вони є основним засобом міжнародного впливу. Культурна дипломатія, іноземна музика, мода, серіали — все це посилює позиції країни, яка досягла успіхів у креативній царині. Тому нам варто поєднати наратив креативної кооперації всередині країни з глобальним трендом «креативізації» майбутнього, який лише посилюватиметься», - додала вона.

Петасюк також анонсувала міжнародний форум «Креативна Україна», що відбудеться 23-24 вересня цього року.

Як повідомлялося, Рада з розвитку креативної економіки при Кабінеті Міністрів 8 червня провела своє перше засідання.

Фото: mkip.gov.ua

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