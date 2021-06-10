Вийшов друком україномовний енциклопедичний словник понять ісламу

Вийшов друком енциклопедичний словник ісламу українською мовою - перше україномовне видання, що містить більшість основних понять і термінів ісламської релігійної традиції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

"Видання готували з 2013 року силами чотирьох авторів, двоє з яких сповідують іслам: Саїд Ісмагілов, Ігор Козловський, Руслан Халіков і Михайло Якубович. Автори прагнули зберегти різнобічність і збалансованість викладу: якщо погляди на певне питання різняться серед ісламських течій і шкіл, автори працювали над представленням у словнику розмаїття поглядів", - йдеться у повідомленні.

Презентація-обговорення відбулася в Ісламському культурному центрі міста Києва. У словнику зібрано інформацію про історію ісламу, його основи й течії, а також біографічні дані про відомих учених і діячів мусульманського світу, довідкову інформацію про різні історичні події. Словник адресований широкому колу фахівців – релігієзнавцям, історикам, філософам, сходознавцям, політологам, а також усім, хто цікавиться ісламом як давньою світовою релігією. Загалом у ньому понад 1000 статей.

Голова ДЕСС Олена Богдан висловила вдячність авторами за тисячі годин праці, завдяки якій українські читачі тепер мають можливість знайомитися українською мовою з поняттями ісламу та розмаїттям інтерпретацій.

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Співавтори енциклопедичного словника наразі презентують перший наклад (у 150 примірників) для вузького кола фахівців ­­– передусім державним службовцям, науковцям і представникам навчальних закладів. Презентація видання для широкого кола читачів має відбутися під час Х Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал 2021», запланованого на 23-27 червня 2021. До того часу планують випустити додатковий наклад видання.

Один із співавторів словника український учений-релігієзнавець, кандидат історичних наук, колишній політв’язень Ігор Козловський (котрий майже 2 роки провів у застінках бойовиків так званої «ДНР» і був звільнений із полону за обміном у грудні 2017 року) зауважив, що у виданні поєднані науковий підхід і ісламські релігійні традиції.

«Ми прагнули, щоб енциклопедія була цікава для науковців, але щоб не образити віруючих. Бо іслам не є монолітом, у ньому багато різних напрямів. Тож намагалися надати в текстах рівновагу», - сказав Козловський.

За даними ДЕСС, загалом у різних областях України нині діють понад 270 мусульманських громад. Серед їхніх вірян багато громадян України, які були вимушені полишити свої домівки на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей.