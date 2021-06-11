11 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Феодосії-колосниці; дізнаємось, що допоможе реалізувати нові починання

Сьогодні церква згадує преподобномученицю діву Феодосію, яка жила у VІІІ столітті в Константинополі й загинула під час періоду іконоборства. Вона сміливо стала на захист святині, за що й була страчена.

В народі святу називали Феодосією-колосницею. Вважали, що цей день особливий для жита, яке саме о цій порі колосилося. «Колоситься жито – багато грибів знайдеш, а коли жаркий іюнь – на білий гриб плюнь», - зауважували наші пращури. Про жито ще казали: «Два тижні зелениться, два тижні колоситься, два тижні відцвітає, два тижні наливає, два тижні підсихає». За цвітінням жита гадали, якою буде на нього ціна. Якщо жито починало цвісти знизу – ціна на хліб буде низька, якщо зсередини – середня, а коли згори – відповідно висока.

Цього дня дітям заборонялося стрибати – вважалося, що земля о цій порі «важка». Придивлялися до погоди: якщо вітер довго віяв з одного боку, але раптово змінив напрямок – скоро задощить.

Іменинники - Олександр, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна, Марія.

1-2-й місячний день. Місяць у знаку Рак. День гарний для початку циклу фізичних вправ, лікувального голодування або дієти. Будь-які починання в цей день отримують додаткове енергетичне підживлення.

Слід звернути увагу на такі негативні якості, як злість і скупість, оскільки їх подолання допоможе реалізувати нові починання.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1952 році: +6,3°; а найтеплішим у 1946-му: +33,0°.