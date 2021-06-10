Схвалили план заходів з відзначення 300-річчя від дня народження Сковороди

Організаційний комітет схвалив план заходів з відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди.

Друге засідання Оргкомітету відбулося 10 червня під головуванням міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МКІП.

Як зазначається, у межах відзначення ювілею схвалено план заходів, які мають відбутися у закладах освіти, культури, наукових установах, музеях України. Вони будуть присвячені творчій та культурно-громадській діяльності Григорія Сковороди.

"Також обговорюється реставрація музею Сковороди в Харківській області, ремонт Лохвицького краєзнавчого музею, видання повного зібрання творів Сковороди, запуск сайту про мандрівного філософа, ремонт та будівництво доріг до обʼєктів, повʼязаних з імʼям Григорія Сковороди, встановлення відповідних дорожніх знаків та покажчиків, надання державної підтримки завершенню виробництва фільму патріотичного спрямування “Сковорода” тощо", - зазначили у МКІП.

Крім того, розглядається створення сучасної матеріально-технічної бази Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України.

Остаточний план заходів затвердить Кабінет Міністрів.

Як повідомлялося, 5 січня 2021 року уряд утворив Організаційний комітет з відзначення на державному рівні 300-річчя від дня народження видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога Григорія Сковороди, яке відзначатиметься у 2022 році.