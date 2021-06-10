Театр фольклору «Берегиня» покаже виставу «Українські вечорниці» із сурдоперекладом

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» планує показ вистави «Українські вечорниці» із перекладом на жестову мову для людей, які мають порушення слуху.

Про це Укрінформу повідомила директор-художній керівник театру Ільїна Генсіцька.

«Театр українського фольклору «Берегиня» стає ближчим та зрозумілішим для глядачів з проблемами слуху та розширяє коло своїх потенційних глядачів. Тепер наша вистава «Українські вечорниці», що сповнена великою кількістю пісень, танців та обрядів полонить людей, які мають порушення слуху. А допоможе в цьому «Берегині» перекладач жестової мови Якунченкова Наталія», - розповіла вона.

Перший показ вистави із перекладом на жестову мову можна буде побачити вже 12 червня.

Це спільний проєкт Департаменту культури Київської міської державної адміністрації, Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня» та соціальної ініціативи MEGOGO «Дивись як чутно».

“Завдяки соціальній ініціативі MEGOGO "Дивись як чутно" та Київському академічному театру українського фольклору «Берегиня» можливість подивитись виставу на безоплатній основі отримають 20 глядачів. Сподіваємось, що досвід виявиться позитивним і партнерство театру «Берегиня» та компанії MEGOGO в рамках соціальної ініціативи "Дивись як чутно" матиме своє продовження», - сказала Генсіцька.

Як раніше повідомляло агентство, виступи Президента будуть транслюватися з сурдоперекладом.