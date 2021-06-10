10 червня: народний календар і астровісник

Вознесіння Господнє; Всесвітній день морозива, а ще дізнаємось, що входило до складу солодощів, якими частували гостей на прийомах Катерини Медичі

Свято Вознесіння Ісуса Христа - це одне з центральних свят усього християнського світу. Воно відзначається вірними на 40-й день після свята Воскресіння Господнього, тобто Великодня. Христос повинен був відправитися в небесні обителі, щоб приготувати там місце для нас і сісти праворуч Бога Отця. Здобута перемога над смертю відкрила для всіх можливість воскреснути в славі Божій. Отже, царство небесне, царство істини, добра і краси, тепер відкрито і підготовлено для людини. Принаймні у цьому переконані віруючі.

День морозива. Його святкують цього дня, бо збереглися дані, що саме з 10 червня 1786 року в США стартували масові продажі морозива.

Точна ж дата появи цих ласощів не відома, бо ще у стародавні часи люди навчилися змішувати фруктовий сік із льодом, що теж можна назвати одним із різновидів морозива.

Існує легенда, що під час перських походів морозивом ласував сам Олександр Македонський. Не гребував цими ласощами і Марко Поло, який захопився морозивом у Китаї. Потім він став поширювати рецепти серед земляків-кулінарів.

Один із цих кулінарів згодом готував морозиво для гостей на прийомах Катерини Медичі. Відомо, що до складу цих солодощів входив мандариновий сік, сам же рецепт суворо охоронявся. Незважаючи на це, морозиво незабаром стало поширеним.

Іменинники - Дмитро, Захар, Ігнатій, Микита, Павло, Софрон.

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