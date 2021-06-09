GO_A виступить на фестивалі в Амстердамі

Український гурт GO_A, який посів п'яте місце на Євробаченні-2021, в грудні повернеться в Нідерланди, щоб взяти участь у великому музичному фестивалі Het Grote Songfestivalfeest в Амстердамі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті фестивалю.

Захід пройде 9 грудня 2021 року, на ньому виступлять найяскравіші учасники і переможці міжнародного конкурсу "Євробачення" різних років.

Згідно з програмою фестивалю, від України, крім GO_A, на заході виступить Вєрка Сердючка, яка посіла друге місце на Євробаченні-2007.

Крім того, фестиваль анонсував появу переможниці Євробачення-2012 Loreen (Швеція), переможця глядацького голосування на Євробаченні-2019 KEiiNO (Норвегія), а також переможницю Євробачення-2018 Нетту Барзілай (Ізраїль). Список учасників буде доповнюватися.

Як повідомляв Укрінформ, Україна на Євробаченні-2021 здобула максимальний бал серед глядачів п'яти країн.

Переможцем Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni".

Фото: hetgrotesongfestivalfeest.nl