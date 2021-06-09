На Вінниччині відбудеться V Всеукраїнський фестиваль фольклорних колективів на приз Гната Танцюри

На Вінниччині 12 червня у м. Гайсин відбудеться V Всеукраїнський фестиваль-конкурс фольклорних колективів на приз Гната Танцюри, присвячений 120-річчю відомого фольклориста.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Вінницькому обласному центрі народної творчості.

«Фестиваль започаткований 2001 року з метою вшанування нашого видатного земляка, який записав тисячі пісень від народної співачки Явдохи Зуїхи із с. Зятківці. Як організатори фестивалю, ми ставимо йому за мету відродження і збереження багатовікової спадщини українського фольклору в піснях, народному музикуванні, обрядовому дійстві і костюмах та етнографічній атрибутиці Вінниччини», - повідомили у центрі.

Тут зазначили, що це свято українського фольклору приурочене о 120-річчя Гната Танцюри і проходить у межах відзначення 30-річчя Незалежності України. Досі фестиваль ім. Гната Танцюри відбувався у його рідному селі – Зятківцях, а цьогоріч фест у статусі конкурсу фольклорних колективів перенесли до м. Гайсина, де жив і працював Танцюра. Він пройде на центральній площі міста.

На фестиваль приїдуть кращі фольклорні колективи та окремі виконавці з різних куточків України. Вони виконуватимуть автентичні пісні та давні українські обряди, щоб глядачі мали можливість почути справжню українську пісню і познайомитись зі справжніми народними традиціями.

Зокрема, серед учасників – вінницький гурт «Мокоша», керівниця якого Юлія Васюк до ювілею Гната Танцюри узялася відтворити 120 народних пісень, записаних ним сто років тому на Поділлі. Наразі співачка вже заспівала та виклала у мережу відео з виконанням 112 українських пісень, збережених для нащадків Танцюрою.