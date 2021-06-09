9 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Ферапонта та Міжнародний день архівів, або Свято архіваріуса

Сьогодні священномученика Ферапонта. Цей святий жив у ІІ столітті і був єпископом на острові Кіпр. Під час гоніння на християн за правління Діоклетіана, мужньо сповідував християнство, за що й був страчений.

На Ферапонта українські селяни запрошували додому пічника, аби він оглянув і підправив піч. До пічників ставилися з величезною повагою, адже від того, як була вимурувана піч, залежали тепло і затишок у домівці, особливо взимку. В Україні існував справжній культ печі. І не тільки тому, що в ній варили їжу, пекли хліб, сушили збіжжя, на ній спали, лікували простуди тощо. Піч була глибоким символом рідного вогнища, неперервності роду. «Піч – наче мати рідна», «Піч у хаті – те саме, що вівтар у церкві», «Рідну матір може підмінити лише піч», – казали у давнину. Пічника пригощали спеціальною паляницею, від якої відщипували маленький шматочок і клали за піч, аби задобрити духа хати домовика і духа домашнього вогнища пічника.

Міжнародний день архівів, або Свято архіваріуса. Архіви забезпечують доступ до ретроспективної інформації, сприяють ефективному державному управлінню і науковому пізнанню минулого.

У житті кожної окремої людини архіви часом відіграють не меншу роль. Адже там зберігаються індивідуальні відомості про кожного з нас. Ми можемо вивчати історію власної родини, пізнавати невідомі віхи життя наших пращурів.

Дата для свята була обрана не випадково – саме в цей день у 1948 році була заснована Міжнародна рада архівів. Перше відзначення цього дня відбулося у 2008 році.

Іменинники: Анастасія, Діана, Іван, Леонід, Петро, Феодора.

28–29-й місячний день. Місяць у знаку Близнюки. Досить несприятливий день. Пов'язаний зі зниженням загального життєвого тонусу організму, проявом хронічних захворювань. Велика ймовірність депресивного стану, травм і обманів. День краще провести у вирішенні лише нагальних справ, слід гнати від себе погані думки.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: +6,1°; а найтеплішим у 1998-му: +33,0°.