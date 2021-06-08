Пам'ятки культури у приватній власності поки не вноситимуть до «Великої реставрації» - Ткаченко

До переліку культурних пам'яток, які відновлюватимуть в рамках "Великої реставрації", поки не планують вносити об'єкти, які перебувають у приватній власності.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на пресконференції в Національному художньому музеї України, присвяченій року його роботи на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо приватної власності - ми поки не розглядали це питання, для нас поки у фокусі державні об'єкти та об'єкти місцевих громад. Таких об'єктів, які знаходяться у приватній власності, не так вже й багато, і в цьому сенсі важливо долучати до державних об'єктів чи об'єктів громад приватні кошти", - сказав Ткаченко, відповідаючи на запитання, чи планується в рамках "Великої реставрації" відновлення об'єктів, які перебувають у приватній власності.

Він додав, що ресурсів держави для реставрації пам'яток культури та створення довколишньої інфраструктури замало, тому до процесу необхідно залучати інвесторів.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики оголосила список проєктів, що увійшли до "Великої реставрації", у рейтинговому порядку. Це 109 об’єктів, розташованих по всій Україні. Протягом наступних трьох років їх планується відремонтувати, відреставрувати або ж законсервувати.