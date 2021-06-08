Пам'ятки культури у приватній власності поки не вноситимуть до «Великої реставрації» - Ткаченко

Пам'ятки культури у приватній власності поки не вноситимуть до «Великої реставрації» - Ткаченко

Укрінформ
До переліку культурних пам'яток, які відновлюватимуть в рамках "Великої реставрації", поки не планують вносити об'єкти, які перебувають у приватній власності.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на пресконференції в Національному художньому музеї України, присвяченій року його роботи на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо приватної власності - ми поки не розглядали це питання, для нас поки у фокусі державні об'єкти та об'єкти місцевих громад. Таких об'єктів, які знаходяться у приватній власності, не так вже й багато, і в цьому сенсі важливо долучати до державних об'єктів чи об'єктів громад приватні кошти", - сказав Ткаченко, відповідаючи на запитання, чи планується в рамках "Великої реставрації" відновлення об'єктів, які перебувають у приватній власності.

Він додав, що ресурсів держави для реставрації пам'яток культури та створення довколишньої інфраструктури замало, тому до процесу необхідно залучати інвесторів.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 травня Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики оголосила список проєктів, що увійшли до "Великої реставрації", у рейтинговому порядку. Це 109 об’єктів, розташованих по всій Україні. Протягом наступних трьох років їх планується відремонтувати, відреставрувати або ж законсервувати.

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