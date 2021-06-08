8 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні теплого Карпа, Всесвітній день океанів і День кращих друзів

Сьогодні православна церква згадує апостолів від 70-ти Карпа і Алфея. В народі цей день отримав назву теплого Карпа. «На Карпа сонце сяє – повні бочки вина наливає», - казали у давнину. Цього дня на Закарпатті ґаздині намагалися не пекти хліб і сушили на сонці посуд – макітри, глечики, казани, сковорідки.

Ученим більше відомо про поверхню Місяця, ніж про глибини світового океану. До прикладу, 12 землян вже ступили на Місяць, але тільки троє побували у глибинах Маріанської западини. 94 відсотки життя на нашій планеті зосереджено у воді. Але що ми знаємо про це? Так близько двох третин всіх морських мешканців залишаються недослідженими, а коли виявляються нові різновиди, це викликає ще більше запитань про морське життя. Дізнатися більше про цей дивовижний світ дарує нагоду Всесвітній день океанів, коли проводяться численні заходи по захисту морських мешканців, просвітницькі лекції та екскурсії в океанаріумах та дельфінаріях.

Утім головна цінність світового океану у тому, що він є колискою людства, джерелом колосальних природних ресурсів, а ще місцем, де мешкають «брати наші менші», яких ми маємо берегти!

День кращих друзів. Науковці з’ясували, що для того, щоб подружитися з кимось, потрібно близько 40 годин спілкування, щоб вважати одне одного друзями потрібно близько 100 годин разом, а щоб стати найкращими друзями слід спільно провести не менше 200 годин.

Нещодавно соціологи провели опитування на тему: Як сучасні підлітки обирають собі друзів? «За популярністю», – так відповіли лише 4 відсотки респондентів, «за інтелектом» – 14 відсотків. Виявилось, що найбільше тінейджери цінують гарне почуття гумору (82 відсотки), чесність (67 відсотків) і доброту (61 відсоток).

Усім відомо, що з віком кількість друзів зменшується, втім з’являється тенденція на зближення зі старими перевіреними друзями. Тож не втрачаймо сьогодні нагоду висловити їм нашу щиру любов та повагу.

Іменинники: Олександр, Георгій, Олена, Іван, Карпо, Макар.

28-й місячний день. Місяць у знаку Телець. Сприятливий день для будь-яких «земних» справ: від придбання нового автомобіля до ремонту квартири. Можлива поява деяких (не дуже суттєвих) проблем, пов'язаних із ослабленням здоров'я. Корисно прислухатися до порад партнерів - це піде на користь і дозволить уникнути неприємностей.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1925 році: +4,6°; а найтеплішим у 1999-му: +30,8°.