7 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Івана-Головатого, Всесвітній день безпеки харчових продуктів і День сонцезахисних окулярів, тож на часі дізнатися, якого кольору скельця захищали очі Тутанхамона

Сьогодні Церква згадує третє віднайдення голови Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. В народі це церковне свято трансформувалося в Івана Головатого і було пов’язане з висаджуванням у ґрунт капустяної розсади.

Після картоплі, капуста була другим за значущістю продуктом повсякденного харчового раціону українців. Головні українські страви не обходяться без капусти: борщ, голубці, солянка, капусняк тощо. Капустяні вироби широко вживали на весіллях, поминальних обідах, під час багатоденних постів. Раніше, коли хліб пекли в хатніх печах, його неодмінно саджали на черінь, підстеляючи під спід капустяне листя. Це надавало випічці своєрідних смакових якостей, приємного запаху й естетичного вигляду. Капустяний розсіл також використовувався як харчовий і лікувальний продукт.

Всесвітній день безпеки харчових продуктів, встановлений ООН, має привернути увагу світової спільноти до проблем здорового харчування людей, а також якості вироблених харчових продуктів. Адже продукти, що використовуються в їжу або для її приготування, можуть стати джерелом небезпеки для здоров’я людини.

Небезпечні продукти харчування, що містять хвороботворні бактерії, віруси, паразитів або шкідливі хімічні речовини, стають причиною понад 200 різноманітних хвороб – від діареї й до онкологічних захворювань.

За оцінкою ВООЗ, майже 420 тисяч людей щорічно помирають через вживання небезпечних харчових продуктів.

У багатьох країнах з низьким і середнім рівнем доходів небезпечні продукти харчування призводять до втрати приблизно 95 мільярдів доларів щорічно через хвороби, інвалідність та передчасну смерть працівників.

День сонцезахисних окулярів. Різнокольорові скельця в окулярах вигадали давно. Ще давні єгиптяни захищали очі від сонця пофарбованим папірусом. Цікаво, що справжнісінькі окуляри були знайдені у гробниці фараона Тутанхамона — оправа із бронзи, а лінзами слугували тонкі смарагдові скельця. Масове ж виробництво дешевих сонцезахисних окулярів почалося в Америці у 1929 році. Сьогодні ж мало хто обходиться без них влітку.

Іменинники - Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір.

27-й місячний день. Місяць у знаку Телець. Будь-яка робота у цей день буде успішною. Тому найкраще витратити цей час на вирішення старих раніше незавершених справ.

Саме в цей день з'являється гарна можливість поглянути на все абсолютно під іншим кутом і виявити щось, раніше втрачене з поля зору.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1925 році: +4,4°; а найтеплішим у 2000-му: +31,8°.