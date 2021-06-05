У столиці відкриють безкоштовний кінотеатр просто неба

У столиці 25 червня біля пам’ятника Тарасу Шевченку відкриється кінотеатр «Кіновернісаж просто неба», де показуватимуть українське кіно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Вечірній Київ».

«Цей проєкт ставить за мету промоцію українського кіно серед українського глядача та показує українські картини останніх років. Часто картини представляють "зірки" та ключові персони української сучасної історії», - зазначають організатори.

Так, у 2020 році гостями стали Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв, Дзідзьо тощо.

Цього року організатори «Кіновернісажу просто неба» готують також спеціальну програму до Дня Незалежності.

Кіновернісаж відбудеться вже вдруге за підтримки Державного агентства з питань кіно.

Майданчик працюватиме щодня з 25 червня до 25 серпня Вхід на всі покази безкоштовний.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році «Кіновернісаж просто неба» проходив з 25 липня по 15 вересня. Було показано 47 повнометражних і 49 короткометражних фільмів, щодня захід відвідували від 200 до 400 глядачів. Загальна аудиторія проєкту склала близько 20 000 осіб.