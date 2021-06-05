Нацопера представила репертуар до завершення 153-го сезону

На завершення свого 153-го театрального сезону Національна опера України підготувала улюблені опери та балети за участю провідних майстрів сцени, а також прем’єру балету «Данте».

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі театру.

«25 та 27 червня – довгоочікувана прем’єра балету «Данте», який до 700-річчя з дня смерті великого поета поставив киянин, випускник Київського державного хореографічного училища, а нині – художній керівник балету та головний хореограф Theatre Kiel (Німеччина) Ярослав Іваненко», - йдеться у повідомленні.

За словами хореографа-постановника, він орієнтується на дві книги Данте. «Це «Нове життя» – найперший, дивовижний за красою і такий «земний» збірник Данте – вишукані сонети та трохи прози. Тут вперше ми чуємо ім'я коханої – Беатріче. Та «Божественна комедія» – вершинне його творіння, визнаний шедевр поетичного мистецтва і водночас енциклопедія з ботаніки, астрономії, суспільної історії... На основі двох цих творів я хочу побудувати балет про життя самого Данте Аліг'єрі», - розповів Іваненко.

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Загалом же, як зазначається, в балетному репертуарі: творча візитівка Києва - балет «За двома зайцями» Юрія Шевченка (5 червня); «Ромео і Джульєтта» Сергія Прокоф’єва - балет у постановці Анатолія Шикери, удостоєний медалі ЮНЕСКО (8 червня); перлина світової класики - «Лебедине озеро» Петра Чайковського у постановці Валерія Ковтуна за участю Анастасії Шевченко, Дениса Недака, Яна Вані (10 червня); романтичний «Корсар» Адольфа Адана за участю Станіслава Ольшанського в титульній партії (12 червня); комічний балет «Весілля Фігаро» Вольфганга Амадея Моцарта (15 червня); ніжна і трагічна «Лісова пісня» Михайла Скорульського (17 червня); витончена «Жізель» Адана (20 червня).

Також на глядачів очікують три оперно-балетні вечори, що складаються з двох одноактних вистав. 22 червня – опера Миколи Римського-Корсакова «Моцарт і Сальєрі» за участю Валентина Дитюка (Моцарт) і Андрія Маслакова (Сальєрі) та балет «Кармен-сюїта» з Катериною Кухар, Олександром Стояновим, Дмитром Чеботарем. 26 червня – опера «Джанні Скіккі» Джакомо Пуччіні за участю Ігоря Євдокименко, Лілії Гревцової, Алли Позняк, Валентина Дитюка і балет «Кармен-сюїта» (Жорж Бізе – Родіон Щедрін) з Христиною Шишпор, Сергієм Кривоконем та Олексієм Тютюнником у головних ролях. 29 червня – опера «Служниця-пані» Перголезі (виконавці головних партій - Сусанна Чахоян, Андрій Маслаков, Сергій Якубов) та балет «Шехеразада» за участю Олени Карандєєвої, Олексія Потьомкіна, Сергія Литвиненка.

На шанувальників опери очікує не менш цікавий репертуар: 6 червня – опера «Фауст» Шарля Гуно (у постановці Маріо Корраді); 9 червня – опера Пуччіні «Богема» (режисер-постановник - Італо Нунціата, диригент-постановник – Микола Дядюра, художник-постановник - Марія Левитська, хормейстер-постановник – Богдан Пліш); 11 червня – опера «Ріголетто» Джузеппе Верді за участю Олександра Мельничука, Дмитра Кузьміна, Ольги Нагорної, Тетяни Пімінової, Тараса Штонди, Сергія Магери.

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13 червня – «Севільський цирульник» Джоаккіно Россіні у постановці Анатолія Солов’яненка, в головних ролях Ігор Євдокименко (Фігаро), Ольга Фомічова (Розіна), Анатолій Погребний (Альмавіва), Андрій Маслаков (Бартоло), Анжеліна Швачка (Берта). Диригент – Алла Кульбаба; 16 червня - для дітей, юнацтва та поціновувачів української опери «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. В титульній партії - Наталія Николаїшин.

18 червня – опера Жоржа Бізе «Кармен» за мотивами однойменної новели Проспера Меріме. 19 червня – «Євгеній Онєгін» Чайковського (режисер-постановник - легендарна Ірина Молостова). 23 червня – «Любовний напій» Гаетано Доніцетті у виконанні Ольги Фомічової (Адіна), Анатолія Погребного (Неморіно), Олександра Бойко (Белькоре), Тараса Штонди в незвичній для нього ролі кумедного пройдисвіта Дулькамаре, Світлани Годлевської (Джанетта). 24 червня – японська трагедія «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан) Пуччіні. 30 червня – одна з кращих опер Верді «Набукко».

Завершальним акордом сезону стануть: 1 липня – балет «Дама з камеліями» (постановка Аніко Рехвіашвілі). В головних ролях: Анастасія Шевченко (Марі Дюплессі), Станіслав Ольшанський (Александр, молодий письменник), Юлія Москаленко (Кларісс). 2 липня – опера «Флорія Тоска» Пуччіні за участю однієї з кращих у світі лірико-драматичних сопрано Людмили Монастирської (Флорія Тоска), улюбленця публіки Валентина Дитюка (Маріо Каварадоссі, художник), володаря оксамитового баритона Олександра Мельничука (Скарпіа). 3 та 4 липня – гала-концерти з нагоди завершення 153-го театрального сезону за участю провідних майстрів сцени.

Як зазначили у пресслужбі, квитки надходять у продаж поступово – за тиждень-два до заявленої дати вистави. Розміщення глядачів у залі - відповідно до карантинних вимог. Незмінними є дотримання маскового режиму та соціальної дистанції, на вході до театру - температурний скринінг.

Зазначається також, що в репертуарі театру можливі зміни, тож глядачам радять стежити за афішею.

Фото: Національна опера України