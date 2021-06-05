Ткаченко поділився своїми враженнями від виставки «Сторіччя. Фелліні у світі»

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко побував на відкритті виставки, присвяченій італійському режисерові Федеріко Фелліні в Музеї кіно в Довженко-центрі.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

“Побував на відкритті виставки «Сторіччя. Фелліні у світі». Сто років тому Федеріко Фелліні побачив світ. І потім показав його нам через свої кінокартини. Роботи Фелліні персональні для мене. У юності мені пощастило побачити «8 з половиною». Такого ніколи до того не бачив, хоч вдалося з дитинства подивитися чимало гарного кіно. Він перевернув моє уявлення про те, яким може бути кінематограф – дорогою, яка веде тебе до безкінечної уяви, втіленої на сріблястому екрані до прекрасного, химерного та реального. Хоча його особиста дорога до визнання була сповнена викликів та складнощів”, - зазначив Ткаченко.

Він нагадав, що втілити мистецький захід у життя допомогла італійська сторона. Це доводить, що популяризувати й зберігати світову культуру – пріоритет обох країн. Сама виставка розміщена в Музеї кіно Національного центру Олександра Довженка, і чекає на своїх відвідувачів до 25 липня.

“Музою виставки стала Франческа Фелліні, племінниця майстра”, - додав Ткаченко.

Міністр запросив поціновувачів кіно відвідати виставку.

“Не пропустіть унікальну можливість дізнатися більше про культового режисера. Впевнений, поціновувачі кіно та італійського кінематографу будуть в захваті: атмосфера кіновиробничого процесу, оригінальні предмети, речі, костюми, які були увічнені в фільмах Фелліні. Італійський шарм прямо тут – в Києві”, - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у межах 50-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» в Музеї кіно Довженко-центру відкриється виставка «Сторіччя. Фелліні у світі».