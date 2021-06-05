5 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні преподобної Єфросинії і Всесвітній день навколишнього середовища, тож шиємо торбинки багаторазового використання, бо ж пластик уже поза законом

Сьогодні Церква згадує святу преподобну Єфросинію, ігуменю Полоцьку, а також преподобного Михайла Галицького. Єфросинія була правнучкою в п’ятому поколінні святого рівноапостольного князя Володимира і донькою князя Полоцького Святослава Всеславича і княжни Софії. В миру вона звалася Предславою і була однією з найосвіченіших жінок своєї доби – ХІІ століття. Батьки хотіли віддати її заміж, але дівчина обрала шлях чернецтва. У зрілому віці займалася благодійністю, переписувала книги, заснувала жіночий монастир (нині це Спасо-Єфросиніївський монастир). Померла свята Єфросинія в Єрусалимі, під час паломництва до Гробу Господнього. Там і була спочатку похована, але згодом її мощі перевезли до Києво-Печерської лаври. В 1910 році мощі полоцької княжни були перенесені в білоруський Полоцьк, де покояться й нині. Але часточка мощей є і в лаврських печерах. До речі, Єфросинія з грецької перекладається як «радість».

Всесвітній день навколишнього середовища спрямований на підвищення усвідомлення людьми своєї відповідальності перед нащадками за збереження довкілля.

Приміром, власникам заводів сьогодні варто замислитися про зменшення отруйних викидів в атмосферу і водойми, а автомобілістам - про перехід на електромобілі, а тим, хто часто купує готову каву, варто нарешті придбати термокружку, щоб не засмічувати навколишнє середовище сотнями пластикових стаканчиків.

Долучитися до справи захисту довкілля вирішили й наші народні обранці, саме до свята 1 червня Верховна Рада України прийняла закон про «заборону пластикових пакетів», який має на меті покращити екологічну ситуацію і наблизити Україну до європейських стандартів.

Документ передбачає заборону на розповсюджування пластикових пакетів у закладах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Замінити шкідливі для екології пластикові пакети повинні паперові, біорозкладні пакети та торбинки багаторазового використання.

Іменинники: Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр.

25-й місячний день. Місяць у знаку Овен. Характерно підвищення ймовірності сварок і розставань. Люди в цей період вкрай чутливі, вразливі, схильні до образ. Цей стан відбивається і в сфері бізнесу. Тому в діловій сфері важливі зустрічі бажано призупинити до наступної фази місячного місяця. День вдалий для торгівлі, юридичних справ, зміни місця проживання.

Пильнуйте здоров’я, адже можливе загострення хронічних захворювань.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1930 році: +2,4°; а найтеплішим у 1910-му: +30,8°.