В Одесі помер народний артист Микола Завгородній

На 69-ому році життя помер артист Одеського театру музкомедії, улюбленець одеситів Микола Завгородній.

Про це повідомила пресслужба театру, передає Укрінформ.

"У колективу Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного велике горе - 3 червня перестало битися серце улюбленця глядачів, кавалера ордена «За заслуги», народного артиста України Миколи Завгороднього", - йдеться у повідомленні.

Микола Завгородній працював у театрі більш як 40 років. "Колоритний, талановитий актор, який володів почуттям гумору, вмінням створити позитивний настрій і приємну атмосферу, приготувати смачну страву для великої компанії. Багато років захищав інтереси колективу театру як голова профспілкового комітету", - зазначають колеги.

Понад два місяці артист "мужньо боровся з хворобою - наслідками ковіду. Всі сподівались на його одужання, ми разом так цього бажали... Повірити і прийняти це неможливо".

Колектив театру висловив глибокі співчуття родині - дружині Наталі Завгородній і синам Івану та Григорію, друзям і глядачам.