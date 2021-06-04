В Одесі помер народний артист Микола Завгородній
Про це повідомила пресслужба театру, передає Укрінформ.
"У колективу Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного велике горе - 3 червня перестало битися серце улюбленця глядачів, кавалера ордена «За заслуги», народного артиста України Миколи Завгороднього", - йдеться у повідомленні.
Микола Завгородній працював у театрі більш як 40 років. "Колоритний, талановитий актор, який володів почуттям гумору, вмінням створити позитивний настрій і приємну атмосферу, приготувати смачну страву для великої компанії. Багато років захищав інтереси колективу театру як голова профспілкового комітету", - зазначають колеги.
Понад два місяці артист "мужньо боровся з хворобою - наслідками ковіду. Всі сподівались на його одужання, ми разом так цього бажали... Повірити і прийняти це неможливо".
Колектив театру висловив глибокі співчуття родині - дружині Наталі Завгородній і синам Івану та Григорію, друзям і глядачам.