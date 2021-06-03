В центрі Києва покажуть вуличну виставу «Я – мрія...»

Французький інститут в Україні в рамках фестивалю «Французька весна» проведе 11-12 червня на Софійській площі у Києві вуличну виставу «Я – мрія...».

Як передає Укрінформ, про це Французький інститут в Україні повідомив у Фейсбуці.

«Запрошуємо насолодитися вуличною виставою Spectacle de rue «Je suis un rêve…» / Вулична вистава «Я – мрія…» від французької компанії "Spectaculaires, Les Allumeurs d’Image". Ви побачите монументальну світлову проєкцію у музичному супроводі від легендарного українського гурту ДахаБраха. Темою вистави є загальнолюдські цінності на прикладі історії України», - йдеться у повідомленні.

Вистава демонструватиметься на Софійській площі у п'ятницю 11 червня і суботу 12 червня з 22 до 22.30.

Організатори попереджають, що цього року в зв'язку з санітарними обмеженнями вхід на виставу буде доступний за попереднім записом в межах наявних місць.

Реєстрація на захід 11 червня і 12 червня розпочалася 3 червня.

Монументальна проєкція буде транслюватися наживо 11 червня на цифрових платформах Суспільного мовника Facebook та Youtube Суспільне Культура.

Телевізійна версія буде показана в ефірі каналу UA:Культура.