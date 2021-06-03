3 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні День Олени; Всесвітній день велосипеда, а ще дізнаємось, про які можливі випробування нам віщують зірки

Цього дня Церква вшановує пам’ять рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени. Саме цей римський імператор легалізував християнство, видавши Міланський едикт, що проголошував на території Римської імперії віротерпимість. Утім державною релігією християнство стало згодом.

Щодо Олени, то вона відома, передусім, тим, що віднайшла на Голгофі Хрест, на якому розіп’яли Спасителя. Відтоді, а саме з ІV століття, ми святкуємо Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. На Святій Землі імператрицею Оленою було збудовано чимало храмів, зокрема і Храм Гробу Господнього. Місто Константинополь, відоме нині як Стамбул, було названо на честь святого Костянтина.

В народі цей день називали Оленою-льоносійкою. Під цю пору земля остаточно набиралася сили, закінчувалися приморозки. Селяни висівали просо, льон та огірки. Особливо намагалися «заплодити ниву» льоном, щедрий урожай якого забезпечував родину олією і полотном. За святцем прогнозували й погоду: якою буде «льоносійка», такою видасться й осінь – сонячною або дощовою. А ще відзавтра починається Петрів піст.

Уже вчетверте в усьому світі цього дня відзначають Всесвітній день велосипеда. 12 квітня 2018 року ООН ухвалила резолюцію про Всесвітній день велосипеда і закликала держави приділяти йому належне місце в стратегіях розвитку регіонів.

Свято має звернути увагу на велосипед не тільки як на засіб поліпшення фізичного і психічного здоров'я, але й як на засіб згуртування місцевих громад.

У світі в цей день стартує флешмоб. Щоб долучитись до нього, достатньо виїхати велосипедом 3 червня та викласти фото або відео себе на велосипеді на фоні дорожнього знаку в соцмережах з написом: “Святкую День велосипеда в ... (назва населенного пункту)”.

Іменинники - Андрій, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав, Олена.

23-й місячний день. Місяць у знаку Риби. Досить суперечливий період. Імовірно пов'язаний із цькуванням, гоніннями, переслідуваннями. Можливі ревнощі і заздрість з боку партнерів. Краще проявити обережність і не починати нових справ.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1918 році: +3,0°, а найтеплішим у 1901-му: +32,7°.