Школярі Лисичанська взяли участь у зйомках кліпу групи «Океан Ельзи»

Лисичанська шкільна команда проєкту «Жовтий автобус» знялась у кліпі «Океану Ельзи», присвяченому Дню захисту дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації.

«Команда «Жовтого автобуса», в рамках спільного благодійного проекту з групою «Океан Ельзи», за підтримки Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, провела зйомки дітей в місті Лисичанськ та створила музичний проєкт під назвою «Країна дітей», присвячений Дню захисту дітей. Автор віршів - відомий український поет Сергій Жадан. Пісня виконується за участі реп-виконавиці alyona alyona», - йдеться в повідомленні.

«Країна дітей» – присвята дітям України, які постраждали внаслідок війни, збройних конфліктів, терактів. Прем’єра відбулась сьогодні, 1 червня, в Міжнародний день захисту дітей, як нагадування, що, перш за все, діти потребують захисту від вчинків дорослих.

До участі у культурно-освітньому проекті «Жовтий автобус», який ініційовано та розроблено ГО «ГЕРОЇ.ЮЕЙ» учні загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст. №№ 26 та 30 м. Лисичанська долучились у грудні 2020 року. Метою проекту «Жовтий автобус» є творча освіта та створення практичних умов для інтелектуального і творчого розвитку дітей, насамперед дітей сходу України.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні та світі 1 червня традиційно відзначається День захисту дітей. Свято було засновано у 1949 році за рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше відзначалося у 1950 році в 51 країні світу.