FILM.UA Group та Atlas Weekend починають роботу над комедією «Найкращі вихідні»

Компанія FILM.UA Group та фестиваль Atlas Weekend оголосили про початок спільної роботи над фільмом «Найкращі вихідні».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті кінокомпанії.

«Це комедія у чотирьох новелах, які поєднують божевільні пригоди, Київ та найбільший у Східній Європі музичний фестиваль. Партнерство компаній – двох лідерів креативної індустрії полягає в співпродюсуванні проєкту та комаркетингу», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, герої «Найкращих вихідних» час від часу перетинаються на вулицях Києва. Кожен із них рушає до столиці зі своїм планом: хлопці з Кривого Рогу – влаштувати легендарну парубоцьку вечірку, юна одеситка тікає з дому розшукати тата-рокера, кар’єристка зі Львова їде на співбесіду, хлопець з Німеччини прагне відшукати кохання свого життя. Але все йде шкереберть, бо герої виходять не тільки за поріг дому, а й за межі зони комфорту.

Кожна новела має власний вектор – романтичний, геговий, сімейний, пригодницький. Усі вони про любов, про закоханість, дружбу, сімейні стосунки. І, звісно, любов до Києва, який є ніби окремим героєм фільму, де відбуваються всі події стрічки, завершуючись на фестивалі Atlas Weekend під час масштабних концертів найвідоміших українських виконавців.

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Режисер фільму - Влад Климчук (відомий за першими двома частинами найкасовішої української комедії «Скажене весілля»). Продюсери – Анна Єлісєєва (FILM.UA Group) та Дмитро Сидоренко (Atlas Weekend). Сценаристка - Анастасія Лодкіна.

У ролях: Дар'я Петрожицька, Еліас Райхерт, Аліна Чебан, Георгій Хостікоєв, Наталія Бабенко, Тарас Денисюк, Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Кириченко.

Виробництво: FILM UA Group та ТОВ «Твій найкращий фестиваль».

Як повідомляється, зйомки комедії відбудуться у липні та серпні цього року. Прем’єра «Найкращих вихідних» очікується 2022 року.