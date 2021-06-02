2 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Талагія-городника, День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі, а також дізнаймося, на що радять звернути увагу зірки

Віряни сьогодні вшановують пам’ять мучеників Фалалея, Олександра і Астерія, які постраждали за віру в Христа при правлінні римського імператора Нумеріана (283-284).

В українській традиції цей день отримав назву Талагія-городника. «На Талагія велика надія», – казали у давнину, стежачи за погодою, яка мала запрогнозувати врожай овочевих культур.

Щодо інших прикмет, то вони такі: якщо цього дня дуже пахнуть квітки жовтої акації, а довкола них густо в’ються комахи – на дощ і негоду. Вода потемніла в річці – перед грозою. Вранці роса й туман – на добру погоду; чим більше роси, тим жаркіший день; немає роси ввечері та вночі – віщування дощу.

Міжнародний день здорового харчування відзначається у 50 країнах світу. Ідея цього Дня народилась як своєрідна відповідь американському святу «Національний день, коли можна їсти все, що хочеться». На противагу «Дню обжерливості» і була висунута ініціатива «Дня відмови від надмірностей у їжі». 2 червня 2011 року стало днем народження цього свята, головна мета якого – залучення уваги широкої громадськості до питань культури харчування.

Дотримання правил здорового харчування в поєднанні з регулярними фізичними вправами скорочує ризик хронічних неінфекційних захворювань, таких як абдомінальне ожиріння, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, підвищений артеріальний тиск і онкологія.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, здоров’я людини майже на 80-85 відсотків залежить від того, які поживні речовини вона споживає. Доведено, що нераціональне харчування суттєво впливає на тривалість і якість життя людини.

Для сучасного стилю життя характерні відмова від повноцінного сніданку, бутерброди або fast foods в обід, пізня вечеря. Їжа в сучасних умовах служить задоволенню вже не фізіологічних, а емоційних потреб.

Іменинники цього дня - Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.

22-й місячний день. Місяць у знаку Риби. Здібності до розумової концентрації дещо ослаблені, уява раз по раз прагне занурити вас у світ ілюзій, тому всі справи, що потребують конкретики, насилу вдасться зреалізувати.

Краще витратити час на активний відпочинок, захоплюючу подорож або присвятити себе мистецтву.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1963 році: + 3,9°; а найтеплішим у 1921-му: + 33.3°.