На ювілейній «Молодості» племінниця Фелліні презентує виставку про режисера

У межах 50-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» в Музеї кіно Довженко-Центру відкриється виставка «Сторіччя. Фелліні у світі».

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі кінофестивалю.

«Мандрівну виставку «Сторіччя. Фелліні у світі» у співпраці з кінофестивалем «Молодість» і за підтримки Італійського інституту культури приймає Музей кіно Довженко-Центру. Відвідувачі виставки з 5 червня по 25 липня зможуть побачити кадри й фрагменти кінофільмів, кіноафіші, листи, спільні фото Федеріко Фелліні з акторкою та коханою Джульєттою Мазіною, актором і другом Альберто Сорді, фото зі знімальних майданчиків, оригінальні кінокостюми та бешкетні, на межі пристойного, графічні роботи, намальовані самим режисером», - ідеться в повідомленні.

Виставку презентує племінниця режисера Франческа Фаббрі Фелліні. Крім того, 4 червня відбудеться українська прем’єра її анімаційного фільму «Феллінетта». Стрічка увійшла до програми Міжнародного короткометражного конкурсу 50-го кінофестивалю «Молодість».

Як зазначається, у завершальні дні «Молодості», 5–6 червня, власники фестивального абонемента зможуть відвідати виставку за символічною ціною 1 грн. Музей кіно Довженко-Центру працює за графіком середа–неділя з 12:00 по 19:00 — квитки на виставку можна придбати у касі музею.

Фелліні відомий на весь світ як один з найяскравіших представників італійського неореалізму, автор стрічок «8 з половиною», «Солодке життя», «Ночі Кабірії», «Амаркорд».

Як повідомляв Укрінформ, 50-ий ювілейний Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» стартував 29 травня і триватиме до 6 червня у гібридному форматі за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, Державного агентства з питань кіно та Київської міської державної адміністрації. Під час фестивалю покажуть близько 200 стрічок у 21 секції.