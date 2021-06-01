1 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні перший день першого літнього місяця, День захисту дітей та Всесвітній день батьків

Сьогодні перший день першого літнього місяця. Про походження назви червня існує найбільше гадок. Одні вважають, що назві прислужилося масове цвітіння квітів, зокрема маку й півонії; інші стверджують, буцімто назва пішла від зачервонілих суниць та черешень, що починають визрівати; дехто схильний пояснювати походження слова тим, що в цей час найяскравіше світить сонце – саме з 20 до 22 червня настає період найвищого сонцестояння, коли день удвічі перевищує ніч. Але є й ті, котрі пов’язують назву місяця з масовим розплодом городніх і садових черв’яків і гусені. Крім того, у червні бджолині матки починають найактивніше відкладати личинки – плодити черву, а також з’являється сокоживна комаха – кошеніль (червець), з якої колись добували цінну речовину для отримання червоного фарбника карміну.

У давнину червень називали «ґедзем», «бідзнем» чи «бевзнем», позаяк під цю пору з’являються надокучливі ґедзі та сліпаки, які дошкуляють худобі. Іноді червень називали «гнильцем» - у цей час настає пора сінокосів та зливних дощів, а від того сіно нерідко гнило. Співзвучними українській мові є назви місяців і в деяких інших слов’янських народів. У білорусів – «червень», у поляків – «червєц», у чехів – «чєрвєн». У творах наших класиків зустрічаємо й назву «іюнь», що походить від імені давньоримської богині Юнони, котра була покровителькою подружнього життя.

День захисту дітей був заснований у 1949 році. Захист дітей та їх права завжди викликали пильну увагу міжнародного співтовариства.

Сьогодні в Україні захистом дітей опікуються і Міністерство України у справах сім’ї та молоді, і Всеукраїнський комітет захисту дітей, і Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям", інші громадські організації. У нас діють довгострокові програми "Здоров’я дітей", "Шляхами добра", "Обдаровані діти" тощо. Утім найголовніша роль у захисті дітей, звичайно, належить батькам. Тож цілком закономірно, що 1 червня маємо і Всесвітній день батьків.

Бути батьками є абсолютно природний стан життя для багатьох з нас. І будь-яка сучасна культура або новації світосприйняття, які намагаються знівелювати інститут батьківства і важливість сім’ї, не матимуть в нашій спільноті жодних перспектив. Бо як писав Борис Олійник:

«Батьки і діти! Діти і батьки!

Нерозділиме і довічне коло.

Ми засіваємо житейське поле

І не на день майбутній – на віки!»

Іменинники: Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван.

20-21-й місячний день. Місяць у знаку Водолій. День творчої та фізичної активності. Корисні колективна робота, всілякі поїздки або подорожі. Доцільними будуть водні процедури, повітряні ванни і будь-які фізичні вправи. Відзначається пік концентрація життєвої і психічної енергії. Можливі зміни настроїв в особистому житті.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році: + 4,1°; а найтеплішим у 1946-му: + 30,8°.