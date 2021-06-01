1 червня: народний календар і астровісник
Сьогодні перший день першого літнього місяця. Про походження назви червня існує найбільше гадок. Одні вважають, що назві прислужилося масове цвітіння квітів, зокрема маку й півонії; інші стверджують, буцімто назва пішла від зачервонілих суниць та черешень, що починають визрівати; дехто схильний пояснювати походження слова тим, що в цей час найяскравіше світить сонце – саме з 20 до 22 червня настає період найвищого сонцестояння, коли день удвічі перевищує ніч. Але є й ті, котрі пов’язують назву місяця з масовим розплодом городніх і садових черв’яків і гусені. Крім того, у червні бджолині матки починають найактивніше відкладати личинки – плодити черву, а також з’являється сокоживна комаха – кошеніль (червець), з якої колись добували цінну речовину для отримання червоного фарбника карміну.
У давнину червень називали «ґедзем», «бідзнем» чи «бевзнем», позаяк під цю пору з’являються надокучливі ґедзі та сліпаки, які дошкуляють худобі. Іноді червень називали «гнильцем» - у цей час настає пора сінокосів та зливних дощів, а від того сіно нерідко гнило. Співзвучними українській мові є назви місяців і в деяких інших слов’янських народів. У білорусів – «червень», у поляків – «червєц», у чехів – «чєрвєн». У творах наших класиків зустрічаємо й назву «іюнь», що походить від імені давньоримської богині Юнони, котра була покровителькою подружнього життя.
День захисту дітей був заснований у 1949 році. Захист дітей та їх права завжди викликали пильну увагу міжнародного співтовариства.
Сьогодні в Україні захистом дітей опікуються і Міністерство України у справах сім’ї та молоді, і Всеукраїнський комітет захисту дітей, і Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям", інші громадські організації. У нас діють довгострокові програми "Здоров’я дітей", "Шляхами добра", "Обдаровані діти" тощо. Утім найголовніша роль у захисті дітей, звичайно, належить батькам. Тож цілком закономірно, що 1 червня маємо і Всесвітній день батьків.
Бути батьками є абсолютно природний стан життя для багатьох з нас. І будь-яка сучасна культура або новації світосприйняття, які намагаються знівелювати інститут батьківства і важливість сім’ї, не матимуть в нашій спільноті жодних перспектив. Бо як писав Борис Олійник:
«Батьки і діти! Діти і батьки!
Нерозділиме і довічне коло.
Ми засіваємо житейське поле
І не на день майбутній – на віки!»
Іменинники: Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван.
20-21-й місячний день. Місяць у знаку Водолій. День творчої та фізичної активності. Корисні колективна робота, всілякі поїздки або подорожі. Доцільними будуть водні процедури, повітряні ванни і будь-які фізичні вправи. Відзначається пік концентрація життєвої і психічної енергії. Можливі зміни настроїв в особистому житті.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році: + 4,1°; а найтеплішим у 1946-му: + 30,8°.