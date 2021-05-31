31 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні День блондинок, а ще останній день весни

День блондинок. Його відзначають усі білявки світу. Героїні безлічі анекдотів, заручниці перекису водню та перукарського мистецтва одержали своє свято на початку 2000-х.

Як вважають вчені, справжня блондинка - явище рідкісне, і за їхніми підрахунками вже до 2202 року блондинки остаточно зникнуть з людської популяції. Тільки за останні 50 років відсоток блондинів і блондинок на планеті скоротився з 49 до 14. Остання людина зі світлим волоссям народиться, на думку вчених, у Фінляндії, де проживає найбільший відсоток світловолосих людей. Втім, коли ще це станеться! Тож у нас є ще 200 років принаймні, щоб сердечно вітати білявок з їх святом!

А ще сьогодні останній день весни, тож зустрічаймо літо!

Іменинники - Федір, Олександр, Юлія, Михайло, Василь.

20-й місячний день. Місяць у знаку Водолій. Сприятливий час для наукової і інтелектуальної роботи, зокрема в області психології, соціології, астрології.

Саме на часі спілкування з однодумцями, друзями за інтересами. Вдалий момент для проведення симпозіумів, конференцій.

Необхідно об'єктивно оцінювати себе і свою діяльність, а ось зарозумілість в цей день протипоказана.

День мудрості, осягнення нових знань. Будь-які знання легко засвоюються. Займіться самоосвітою: читайте, вивчайте мови або комп'ютер, займайтеся наукою.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 році: +4,2°; а найтеплішим у 1924-му: +33,1°.