Чілдрен Кінофест стартує у 23 містах України

У п’ятницю розпочинає роботу Восьмий фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест».

Як нагадує пресслужба Держкіно, цьогоріч фестиваль відбувається в гібридному форматі, вже відкрито реєстрацію на безплатні онлайн-покази програми фестивалю, які триватимуть до 6 червня, передає Укрінформ.

Зазначається, що з 28 травня по 2 червня відбудуться кінотеатральні покази, які пройдуть у 23 містах України. Їх також можна відвідати безплатно, за попередньою реєстрацією.

Фільмом-відкриттям фестивалю стане створена за підтримки Держкіно анімаційна фантастична стрічка українського режисера Анатолія Лавренішина «Віктор_Робот».

Події картини відбуваються в далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити, – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємничо зникає. Дівчинка разом із помічником – крихітним роботом Віктором – вирушає на його пошуки. Так починаються захопливі пригоди двох друзів.

«Віктор_Робот» - володар Призу глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю, також він визнаний Найкращим анімаційним фільмом за версією Національної премії кінокритиків КІНОКОЛО у 2020 році. Спеціально для «Чілдрен Кінофесту-2021» агенція «Доступне кіно» адаптувала фільми «Віктор_Робот» та «Полі» для незрячих та нечуючих людей. Звукоопис та розгорнуті субтитри можна завантажити у спеціальних додатках Earcatch та Subcatch.

Виробництво фільму тривало понад три роки. Над стрічкою, створеною студією анімації «Червоний собака», працювали майже 200 професіоналів. Вже за місяць, 24 червня, фільм вийде у широкий кінотеатральний прокат. Дистриб'ютор картини – компанія «Артхаус Трафік».

Як повідомляв Укрінформ, «Віктор_Робот» представляє Україну в конкурсній програмі 8-го кінофестивалю «Чілдрен Кінофест», у якій сім фільмів.