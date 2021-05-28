Говоримо з актором театру та кіно Олексієм Богдановичем

«Мене особливо тішить, коли закінчується вистава і люди не хочуть аплодувати», – розповів актор про виставу «Війна», після якої западала тиша в залі.

У подкасті Олексій Богданович вразить слухача своєю відвертістю та чесністю. Зокрема, зізнанням про те, що неможливо збудувати ту «четверту стіну», яка відділяє актора і глядача. Що він не любить грати вистави, де на його ролі є актор другого складу, бо тоді «це стає схожим на змагання». Та навіть розповів сокровенне: яким чином мама «приземляла» його, коли він отримав звання народного артиста України.

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