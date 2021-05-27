27 травня: народний календар і астровісник

Святого мученика Ісидора Хіоського та День сміливих рішень

Ісидор був родом з Олександрії, проживав на грецькому острові Хіос. Будучи християнином, Ісидор відмовився приносити жертви поганським богам, за що був підданий тортурам. І відрізаний був язик у святого, за наказом мучителів. Однак святий і по відрізанні язика говорив досить чітко, прославляючи Христа, кат же від страху впав на землю і став німим. Ісидора є стратили, а його тіло було поховано на Хіосі християнином Аммонієм. У 1125 році рештки Ісидора були привезені венеціанцями з Хіосу і зберігаються у ніші над вівтарем капели святого Ісидора у соборі Святого Марка.

Ісидора в Україні називали Сидором. Теплий Сидір – тепле літо, казали українські селяни. А ще прозвали його «Бокогрієм», адже від Сидора наставало справжнє тепло. Все вже було посіяно-посаджено, всі сніги-морози минули, всі пташки – ранні шпаки, пізні ластівки, зозулі, одуди, вивільги прилетіли, навіть встигли вивести потомство. Завтра Вознесіння, попереду радісне зелене свято Трійці. Стоїмо на порозі літа, яке завжди збігає чомусь дуже швидко. Якщо на Сидора була ясна й тепла погода – варто було очікувати гарного врожаю на огірки.

День сміливих рішень. Багато людей, здійснюючи певні вчинки, дотримуються правила: «Сім разів відміряй, один раз відріж». Але ця приказка не завжди приносить належний результат. Тривалі роздуми часто заважають досягненню бажаної мети. Для людей, які сумніваються, і був вигаданий День сміливих рішень.

Сміливий вчинок не має бути оптимальним і правильним. Адже краще шкодувати про зроблену витівку, ніж про втрачену можливість. Неважливо, чи буде це рішення одружитися або просто спробувати новий сорт чаю. Головне - прийняти його і, роздумуючи не більше 10 секунд, - узятися за втілення.

Іменники цього дня Олександр, Іван, Леонтій, Макар.

16-17-й місячний день. Місяць у знаку Стрілець. Досить гармонійний день. Усе знаходиться в рівновазі. Відчутний деякий надлишок сил, які найкраще спрямувати у творче русло або на фізичне навантаження, інакше енергія може знайти вихід у необдуманих, можливо, агресивних вчинках і діях.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році: + 1,7°; а найтеплішим у 2007-му: +33,6°.