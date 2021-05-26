VI Folk-fest у Кам’янці-Подільському визначився з датою

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині 5 червня пройде фольклорний фестиваль «Нетлінна спадщина глибин Дністра».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Кам’янець-Подільська міськрада.

Зазначається, що VI Folk-fest «Нетлінна спадщина глибин Дністра» проходитиме на площі Польський ринок.

У програмі заходу виступи фольклорно-етнографічних колективів, вокально-інструментальних ансамблів та колективів народної музики.

Окрім того, під час фестивалю триватимуть майстер-класи майстрів декоративно-прикладного мистецтва та ремісників, а також ігри, забави, розваги.

Фестиваль проводиться з метою збереження та розвитку пісенного і хореографічного спадку, традицій та обрядів Кам’янеччини. Під час заходу буде нагода ознайомитися зі стародавніми піснями, танцями та побачити яскраві й оригінальні костюми.

Фото: 3849.com.ua