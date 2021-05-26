У Сумах на 80-му році життя помер кобзар Микола Мошик.

Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Сум Олександр Лисенко, передає Укрінформ.

Депутати міської ради під час засідання сесії вшанували пам'ять музиканта і композитора хвилиною мовчання.

Місцеве видання The Sumy Post повідомило із посиланням на радника міського голови Віктора Казбана, що Мошик помер від ускладнень коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, Микола Григорович Мошик (1941-2021) - відомий український бандурист, композитор, педагог, заслужений діяч мистецтв України, один із найяскравіших представників давнього українського виконавського мистецтва – кобзарства. Учень Євгена Адамцевича. Родом Микола Мошик із села Засулля, що на Сумщині. Юність музиканта минула в Ромнах. Захоплення кобзарським мистецтвом привело хлопця до студії при Державній заслуженій капелі бандуристів, далі до музичного училища, а згодом до Київської консерваторії імені П. Чайковського, яку закінчив у 1976 році. Працював в обласних філармоніях, Київському оркестрі народних інструментів, Уманському музичному училищі. Багато років займався викладацькою роботою. В репертуарі митця були твори Єгора Мовчана та Євгена Адамцевича, зокрема на слова Павла Чубинського «Славна твоя кобза», Дмитра Павличка «Молитва», Олекси Ющенка «Козацька пісня», ранжировані для бандури твори української та світової класики. Микола Мошик є автором дум «Конотопська битва», «Про Глухів», «Про голодомор» (у співавторстві), а також пісень на слова Шевченка, Пантелеймона Куліша, Дмитра Білоуса, Олександра Олеся, Ліни Костенко, Бориса Олійника.

Фото: sumypost.com