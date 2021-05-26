У столиці відбулася презентація книги про відому журналістку, першу координаторку київського бюро Радіо Свобода Богдану Костюк, яка пішла з життя 7 червня 2020 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, представили «Книгу пам’яті про Богдану Костюк» її колеги із Радіо Свобода.

У Києві презентували книгу спогадів про журналістку й волонтерку Богдану Костюк / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

На презентацію, що відбулася 25 травня в «Піца Ветерано», прийшли колишня депутат Верховної Ради Ганна Гопко, голова Українського культурного фонду Лариса Мудрак, засновник Першого добровольчого медичного шпиталю ім. Пирогова Геннадій Друзенко, ветеран АТО Костянтин Винниченко та інші друзі Богдани. Також був присутній президент корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай, який прилетів до Києва.

«Я знав Богдану, в попередні візити ми спілкувалися з нею, вона знайомила мене з Києвом, який добре знала і дуже любила, показувала Стіну пам’яті біля Михайлівського собору. Вона була цікавою особистістю і справжнім професіоналом. Мені здається, ми і зараз користуємося тими стандартами підходу до роботи, які показала Богдана. Пам’ять про неї важлива і для журналістської спільноти, і для нас усіх», - сказав на презентації Флай.

«Ідея книги виникла у мами Богдани, Оксани Любомирівни Дмитерко, та її подруги з Одеси, Надії Верещагіної. Саме вони відібрали більшу частину фото, зібрали спогади, підняли архів Богдани і відібрали її матеріали. Також до появи книги на світ долучилися тернопільське видавництво «Джура» та Леонід Фінберг, головний редактор видавництва «Дух і Літера». І я щаслива, що така книга побачила світ і що Богдана знову збирає всіх нас. Хочеться, щоб ця книга була не останньою», - зазначила одна з упорядників книги, журналістка Наталка Позняк-Хоменко.

До книги увійшли спогади про Богдану Костюк, її перші літературні спроби з юнацької збірки есеїв «Круча» та її журналістські роботи: переважно – з архівів Радіо Свобода, а також із закордонних видань: чеського «Русский вопрос» та польського «Український альманах».

Друзі журналістки і волонтерки також планують провести 11 червня о 18-й годині на подвір’ї Національного заповідника "Софія Київська" Вечір пам’яті Богдани Костюк.

Як повідомлялося, журналістка Радіо Свобода Богдана Костюк померла торік 7 червня на 56-му році життя після тяжкої хвороби. Вона працювала у Київському бюро «Радіо Свобода» чверть століття: була його першою координаторкою після офіційного відкриття. Із початком війни на сході України Богдана Костюк почала поєднувати журналістику з волонтерством.