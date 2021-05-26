Укроборонпром передасть Львову модерністичний Будинок культури «ЛОРТА»

Укроборонпром передасть Будинок культури державного заводу «Львівське об'єднання радіотехнічної апаратури» у комунальну власність Львова. Приміщення не використовувалося за призначенням понад 10 років.

Про це у Фейсбуці повідомила депутат Львівської міської ради Уляна Пак за підсумками zoom-наради з керівництвом Державного концерну "Укроборонпром", передає Укрінформ.

«В результаті обговорення вдалося досягти домовленості про передачу у комунальну власність міста Львова протягом найближчих кількох місяців Будинку культури "ЛОРТА", що на вул. Патона, 6. Окрім цього, напрацювали дорожню карту для ухвалення фінальних рішень Львівською міською радою та Укроборонпромом», - зазначила Пак.

Деякі народні депутати вже давно скеровували запити щодо передачі будинку культури у комунальну власність міста, а міська рада зверталася у Кабінет Міністрів, щоб його передали у комунальну власність, ще у 2010 році. У 2020 році міськраді вдалося зібрати кілька сотень підписів львів’ян для збереження цього Будинку культури для потреб громади Львова.

Приміщення вже понад 10 років не використовується за призначенням і знаходиться в напівзруйнованому стані.

Фото: Dmytro Soloviov