Кевін Спейсі отримав першу роль після звинувачень у домаганнях

Голлівудський 61-річний актор Кевін Спейсі отримав першу роль після ряду звинувачень у сексуальних домаганнях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.

Спейсі зіграє невелику роль поліцейського детектива в італійському фільмі з невеликим бюджетом «L’uomo Che Disegnò Dio» режисера Франко Неро.

У фільмі також знімуться сам Неро та його дружина Ванесса Редгрейв.

Зазначається, що для 61-річного Спейсі це буде перша роль після ряду звинувачень у сексуальних домаганнях.

Як повідомлялося, 25 грудня 2018 року прокуратура округу Кейп-Айленд у штаті Массачусетс висунула офіційні звинувачення проти відомого американського актора Кевіна Спейсі. Вони пов'язані з домаганнями та насильством щодо 18-річного хлопця, що передбачає до п'яти років ув'язнення.

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Загалом Кевін Спейсі отримав низку звинувачень у сексуальних домаганнях, які він здійснював з середини 1980-х років до 2016 року. Кар'єра актора похитнулася, коли 30 жовтня 2017 року актор Ентоні Репп поскаржився на непристойну поведінку Спейсі. На тлі скандалу американська мережа Netflix призупинила виробництво серіалу "Картковий будинок", в якому знімався Кевін Спейсі, і заявила, що розриває співпрацю з актором.

У липня 2019 року американські прокурори вирішили відкликати обвинувачення у сексуальних домаганнях проти Спейсі.