Гурт Go_A повернувся в Україну – музикантів зустріли оплесками у «Борисполі»

В Україну повернувся гурт Go_A, який представляв Україну на Євробаченні-2021.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Літак з українським гуртом Go_A на борту вилетів з Амстердама о 13:10, за місцевим часом. Наразі літак зі співаками на борту прибув в аеропорт "Бориспіль".

Гурт Go_A у аеропорту "Бориспіль" зустріли гучними оплексами.

До України повернувся гурт Go_A, який посів п'яте місце на Євробаченні pic.twitter.com/cUcTbGXRo6 — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) May 23, 2021

Солістка гурту Катерина Павленко поділилася з журналістами, що почувається втомленою, бо не спала понад добу. "У нас все класно, настрій чудовий, ми трішки втомлені. Дуже крута поїздка, дуже багато вражень, і мені здається, у нас все вийшло, що ми хотіли", - розповіла вона.

До України повернувся гурт Go_A, який посів п'яте місце на Євробаченні pic.twitter.com/4MKua0b44M — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) May 23, 2021

Також співачка розповіла, що музиканти вже отримали багато привітань, зокрема, від міністра культури. "Привітань дуже багато, зараз приїдемо - будемо читати", - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, переможцем Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni". Україна увійшла до п’ятірки лідерів конкурсу.

За результатами голосування професійного журі та глядачів конкурсу Італія отримала 524 бали.

У нідерландському місті Роттердам у комплексі Ahoy відбувся Гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021".

Всього у фіналі можна було побачити виступи 26 країн.