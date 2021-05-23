«Чудова пісня з присмаком душі нашої країни»: Зеленський оцінив виступ Go_A на Євробаченні

Президент Володимир Зеленський високо оцінив виступ України на пісенному конкурсі Євробачення-2021.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський написав в Інстаграмі.

«Гурт Go_A — крутий виступ та гідний результат на «Євробаченні». Чудова промоція України у світі. Чудова пісня з присмаком душі нашої країни», - зауважив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, переможцем Євробачення-2021, фінал якого пройшов у Роттердамі (Нідерланди) 22 травня, став італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni". При цьому Україна увійшла до п’ятірки лідерів конкурсу.

Всього у фіналі можна було побачити виступи 26 країн.