Генрі Кавілл зіграє у новому «Горці»

Актор Генрі Кавілл, відомий своїми ролями Відьмака і Супермена, візьме участь у перезапуску фантастичної франшизи «Горець».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deadline.

У режисерському кріслі - творець франшизи «Джон Вік» Чад Стахелскі.

Сценарій наразі невідомий, як і те, на яку роль буде затверджений Кавілл - чи гратиме він нового персонажа для франшизи, а чи отримає головну роль - Дункана МакЛауда. Переговори з актором перебувають на завершальній стадії.

Як відомо, оригінальний «Горець» вийшов на екрани 1986 року. Історія розповідала про безсмертних воїнів, які б'ються один з одним, аби продовжити своє життя. Для того, аби отримати життєву силу свого суперника, переможець мав стяти тому голову. В оригінальному фільмі головні ролі виконали Крістофер Ламберт, Шон Коннері й Кленсі Браун. Фільм також отримав кілька сиквелів та серіал-cпін-оф.

Для Кавілла «Горець» стане ще однією франшизою з великою фанатською базою після головних ролей у таких популярних фільмах, як «Людина зі сталі» та «Місія нездійсненна - Fallout». Наразі він знімається у серіалі Netflix «Відьмак». Він також має намір повернутися до ролі Шерлока Голмса у продовженні серіалу Netflix "Енола Голмс" із Міллі Боббі Браун у головній ролі.

Фото: Getty/David M. Benett