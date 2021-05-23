Євробачення-2021: лінії для голосування відкриті

У нідерландському Роттердамі, де цього року проходить Євробачення-2021, виступили всі 26 учасників пісенного конкурсу.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, лінії для голосування відкриті.

Гурт Go_A, який представляє Україну з піснею "Шум" під номером 19. Нагадаємо, що голосувати за свою ж країну проти правил конкурсу - гроші за голос спишуться з рахунку, але голос не зарахується.

Проголосувати можна за допомогою СМС, відправивши номер улюбленого виконавця на номер 7576 (платно, вартість 5,31 грн). Номери виконавців можна дізнатися під час прямої трансляції конкурсу або через офіційний додаток Євробачення на смартфоні.

Глядач може віддати свій голос до 20 разів одному або кільком виконавцям.

Як повідомляв Укрінформ, у нідерландському місті Роттердам у комплексі Ahoy стартував Гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021".

Всього у гранд-фіналі можна побачити виступи 26 країн. Одночасно у залі можуть перебувати 3 500 осіб, які мають негативний тест на коронавірус.

У другому півфіналі 20 травня взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія, а також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.

18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A. Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.