23 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Апостола Симона Зилота, а також Всесвітній день черепахи

Цього дня вшановують апостола Симона Зилота, який походив з Кани Галілейської. Він був сином святого Йосипа Обручника. Перше чудо, яке створив Христос – перетворення води у вино - відбулося в будинку Симона: під час бенкету для гостей не вистачило вина. Тоді Господь перетворив воду на вино. Вражений дивом, Симон всім серцем і душею увірував в Ісуса Христа як обіцяного Месію і, все залишивши, пішов за ним. Симон став одним з дванадцяти апостолів Христа і отримав найменування "зилота," тобто ревнителя.

Всесвітній день черепахи. Це незвичайне свято зародилося в 2000 році за ініціативою Американського товариства порятунку черепах. Ця організація була заснована ентузіастами в 1990 році в Малібу (штат Каліфорнія, США) для збереження популяції черепах, що живуть в околицях міста.

Метою свята стало привернення уваги громадськості до проблеми загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми. У цей день у всіх місцях проживання черепах проводяться акції, під час яких добровольці рятують тварин, роблячи для них переходи під жвавими шосе в місцях міграції або в інших небезпечних місцях. Також учасники акцій добиваються для морських берегів, де морські черепахи відкладають яйця, статусу охоронюваних законом територій.

В останні роки День черепахи відзначається не тільки в тих куточках земної кулі, де водяться ці тварини, а й у багатьох інших країнах світу.

Іменинники цього дня - Василь, Семен, Таїсія, Михайло, Симеон, Єфросинія.

12-13-й місячний день. Місяць у знаку Терези. Слушна нагода для відпочинку після напруженої роботи. Краще за все не починати чогось нового і глобального, а швидко завершити раніше почате і сплановане.

Не дуже сприятливий день для любовних та інших міжособистісних відносин. Підвищена ймовірність конфліктів і розбіжностей і в діловій сфері. День краще присвятити добродійності, роздавати милостиню, робити подарунки, виконувати прохання інших людей.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році: +0,9°; а найтеплішим у 2007-му: +32,2°.