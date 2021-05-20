Укрпошта до Дня вишиванки вводить в обіг нові марки

АТ «Укрпошта» 21 травня вводить в обіг 4 поштові марки із серії «Українська вишивка – код нації», на яких зображені фрагменти вишивки Дніпропетровської, Луганської, Рівненської та Тернопільської областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що в якості ескізів марок використано експонати Національного музею народної архітектури та побуту, Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» та приватної колекції Віри Матковської.

Спецпогашення поштових марок спеціальним штемпелем «Перший день» відбудеться 21 травня у Києві та Тернополі. Тираж марок – 130 тис. примірників. Доповнюють поштовий випуск конверти та картки.

Серію поштових марок «Українська вишивка – код нації» Укрпошта розпочала у 2018 році. В рамках серії світ вже побачили марки із вишивкою 8 регіонів України: Вінницької, Волинської, Київської, Львівської, Полтавської, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Як повідомляв Укрінформ, цього року в Україні День вишиванки святкують 20 травня.