21 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні апостола Івана Богослова, Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку і Міжнародний день чаю

Християни вшановують цього дня Івана Богослова – одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа. Головна особливість духовного світу апостола відкривається через його вчення про любов, за яке йому присвоєно найменування Апостола любові. Усі його писання, просякнуті любов’ю, а основна думка їх зводиться до поняття, що бог є любов.

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. Нині культурі загрожують різні ризики. Майже повсюдно під впливом глобалізації зникають мови, втрачаються традиції, вразливі культури опиняються на узбіччі, а то і повністю зникають. Небезпека різкого скорочення широти культурного розмаїття дуже серйозна. Тож сьогодні особливо важливим є розуміння того, що плюралізм культур, завдяки встановленню діалогу між ними, є спільним багатством.

Міжнародний день чаю. Чай - найпопулярніший напій на Землі. Друге місце за популярністю належить пиву. В Ірландії та Англії все ж пиво популярніше за чай.

Найгучніше святкування «Міжнародного дня чаю» проходить в Індії і Шрі-Ланці, але такі країни, як Непал, Індонезія, Бангладеш, В’єтнам, Кенія, Уганда, Малайзія і Танзанія, будучи також серед провідних світових виробників чаю, не залишаються байдужими до цього свята.

Про користь вживання різноманітних сортів чаю написано чимало наукових праць. У багатьох країнах по всьому світу існують унікальні багатовікові чайні традиції. І «День чаю» є чудовою нагодою згадати про них і приєднатися до численних привітань на адресу всіх тих людей, хто вдень і вночі дбає про те, щоб у нас на столі був цей чудовий напій.

Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Іван, Адріан, Арсеній, Іван, Никифор, Пімен.

11-й місячний день. Місяць у знаку Діва. Слід боротися із внутрішніми спокусами і спрямовувати енергію у потрібне русло. День підходить для роботи над собою, над самовдосконаленням. Не проявляйте негатив по відношенню до оточуючих. Не варто робити дорогі покупки або проводити велике інвестування.

Наші пращури цього дня до сходу сонця збирали росу. Хворі промивали нею очі, дівчата вмивалися, щоб бути красивими, старші люди мочили голову у росу «щоб не боліла», а господині кропили цією росою домашню птицю – «щоб плодилися курчата».

І не нарікайте на свою долю – негативні думки притягають негативні події.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1917 році: 0,0°; а найтеплішим у 2007-му +32,0°.