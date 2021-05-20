Постановник номеру Go_A на Євробаченні спростовує звинувачення в плагіаті

Відомий хореограф Костянтин Томільченко, який разом з Олександром Братковським ставив номер для Go_A на конкурс «Євробачення-2021», спростовує звинувачення режисера Анастасії Михайлової в плагіаті.

Про це він написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У зв'язку з повідомленням про те, що я, Костянтин Томільченко, і Олександр Братковський нібито використовували сторонній сценарій для створення номера на конкурс «Євробачення». Шановна Насте Михайлова (Anastasia Mihaylova), ми працюємо виключно за своїми сценаріями і концептами. І це, якщо говорити конкретно про конкурс Євробачення, є нашою умовою», - написав Томільченко.

Він додав: якщо є готовий сценарій у проєкті, що готується, вони завжди долучають сценариста до роботи та участі безпосередньо в проєкті.

«До вашої публікації ми не знали про ваше існування, не кажучи вже про існування вашого сценарію. Ми не маємо доступу до якихось сценаріїв або творчих розробків телеканалів, будучи на ринку фрілансерами», - стверджує хореограф.

Він зазначив, що ідея кліпу Михайлової не має відношення до їх сценічної постановки на Євробачення, і пояснив ідею їх номеру, порівнявши з ідеєю Михайлової і опублікувавши світлини.

«Щоб усунути всі сумніви, нижче фото нашого концепту (і первинного драфту по графіці), розробленого виключно нами раніше, на початку лютого, який був узгоджений 16 лютого як телеканалом, так і гуртом Go_A. І далі вся робота велася, відштовхуючись від цього початкового концепту-сценарію», - написав Томільченко.

Щодо графіки він додав, що вона змінилася у зв'язку зі зйомкою бекап відео вже готового номера (умови цього року від Євробачення) в локації, яка вимагала іншого технічного підходу для створення контенту.

«Якщо ви професійний сценарист, ви подивитесь наш сценарій і зрозумієте, що це наша авторська робота. І видалите ваш допис, вибачившись за ваші поспішні дії», - зазначив хореограф.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня на каналі СТБ заявили, що звинувачення режисера Анастасії Михайлової про плагіат у постановці номера гурту Go_A на «Євробаченні-2021» є безпідставним і конкурсний номер є розробкою творчої команди СТБ. Вони стверджують, що постановники виступу гурту Go_A Костянтин Томільченко та Олександр Братковський не мали доступу до документів, які подавалися на конкурс ідей для створення кліпу на пісню Shum, і, відповідно, не бачили ідеї режисера Анастасії Михайлової, яка звинувачує їх у крадіжці і вимагає вказати її автором ідеї постановки.

На СТБ відзначили, що Костянтин Томільченко - хореограф і режисер-постановник, який багато років створює унікальні виступи для великих шоу «Танцюють всі!», «Х-фактор», 3Д-мюзикл «Барон Мюнхгаузен», «Україна має талант» та інших. Також Костянтин співпрацював з Цирком дю Солей, ставив переможний номер Джамали для «Євробачення 2016», Меловіна на «Євробачення-2018», представникам Мальти та Азербайджану на «Євробаченні-2019». Разом зі своєю командою Front Pictures підкорив шоу America's Got Talent, де його виступам з використанням 3Д-графіки судді аплодували стоячи.

Як повідомлялося, режисер Анастасія Михайлова стверджує, що подавала проєкт на конкурс на розробку ідеї кліпу та реалізації для того ж гурту Go_A на пісню «Шум», а під час першого півфіналу побачила свої ідеї в постановці номера представників України на «Євробаченні-2021». Вона вимагає вказати її автором ідеї постановки.

Як повідомляв Укрінформ, гурт Go_A з піснею Shum вийшов до фіналу «Євробачення-2021» і виступить на арені в Роттердамі 22 травня.

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