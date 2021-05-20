20 травня: народний календар і астровісник

День вишиванки; церква цього дня згадує Ніла-Мироточивого

День вишиванки. Наша українська вишиванка - яскравий приклад особливої національної традиції. Історія її своїми витоками сягає у незапам’ятні часи. Ще за свідченням знаменитого давньогрецького історика, географа і мандрівника Геродота, елементами вишиванки був прикрашений одяг скіфів, які проживали на наших тернах у дохристиянські часи.

Хоча День вишиванки - поки ще не офіційне і відносно нове народне свято, воно викликає бажання у кожного відчути себе українцем. А соціологи переконані, що це сприяє єдності і культурному відродженню всього багатонаціонального українського народу. Свято відзначається у третій четвер травня.

Церква цього дня згадує Ніла-Мироточивого, відомого афонського ченця ХVІІ століття. Народився він у невеличкому грецькому містечку, рано осиротів, виховувався дядьком-монахом. Невдовзі обоє вирішили залишити мирське життя з усіма його спокусами та принадами й оселилися на Афоні. Ніл збудував собі келію на одній із найвищих і неприступних скель над урвищем, де ревно вправлявся в молитві, мовчанні та боротьбі з бісами. Після його смерті з тієї скелі потекло ароматне миро – так афонські ченці, а потім і паломники, дізналися, що Ніл за свої подвиги був удостоєний від Бога такої відзнаки. Нілу Мироточивому приписують авторство «Посмертних пророцтв».

На Ніла Мироточивого зазвичай очікували дощів, які власне й були запорукою гарного врожаю. Про це свідчать численні прислів’я: «Як у травні дощ не паде, то й золотий плуг не виоре», «Як випадуть у травні три добрі дощі, то вродить хліба на три роки»; «Травневий дощ хліба на ноги підіймає» і нарешті найсмачніше: «Травневий дощ, як з грибами борщ».

Іменинники цього дня – Антон, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Михайло.

9–10-й місячний день. Місяць у знаку Діва. Час сприятливий для будь-якої кропіткої роботи, що вимагає вдумливого і серйозного підходу. Абсолютно всі напрямки фінансової діяльності, при серйозному підході, як ніколи принесуть відповідну матеріальну винагороду.

Сприятливий для творчості, любові і духовних пошуків час. Добре просуваються абсолютно будь-які справи, як важливі, так і не дуже. Неприємні події якщо і трапляться, то не сильно вам зашкодять.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1943 році: +1,1°; а найтеплішим у 1996-му: +32,5°.