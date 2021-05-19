Помер головний диригент Львівської опери

Сьогодні, 19 травня, помер головний диригент Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, 67-річний Народний артист України, Заслужений діяч мистецтв Михайло Дутчак.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Львівська опера.

«З глибоким сумом повідомляємо про смерть Михайла Михайловича Дутчака (1953-2021) – багаторічного головного диригента Львівської національної опери, народного артиста України. Дирекція та колектив скорботно переживає цю втрату і висловлює щире співчуття матері, дружині, дітям, родині та друзям...», - йдеться у повідомленні.

В Львівській опері зазначають, що Дутчак віддав театрові 45 років свого життя, праці, натхнення.

Михайло Дутчак народився у Бродах, навчався у Львівському музично-педагогічному училищі ім. Філарета Колесси та Львівській консерваторії (нині Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка). З 1976 року працював у Львівській опері, з квітня 2001 по грудень 2019 року був її головний диригентом. У 1997-1998 роках був керівником симфонічного оркестру Львівського симфонічного оркестру Львівської музичної академії. У 2001 році отримав премію «Львівська слава» за постановку опери «Мойсей», а також премію ім. Станіслава Людкевича, у 2003 році – звання Заслуженого діяча мистецтв, у 2017 – Народного артиста України.

Фото: lvivoperaofficial