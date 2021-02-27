У Харкові показали ескізи костюмів до вистав театру опери та балету за пів століття

На виставці «Знайдені шедеври» у галереї Харківського театру опери та балету ім. Лисенка показали архівні ескізи костюмів до вистав театру, створені за півстоліття сценографами театру, народним художником України Леонідом Братченком та його дружиною Галиною Фісан.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Експозиція включає 60 ескізів театральних костюмів, створених за півстоліття роботи в нашому театрі талановитими сценографами-земляками. Причому відвідувачі виставки, а це, в основному, театрали, побачили їх уперше. Ескізи протягом півстоліття зібрані колишнім завідувачем постановочної частини театру, заслуженим працівником культури України Віталієм Доценком. Причому ескізи костюмів до балету «Лебедине озеро», опери «Іоланта», балету «Іспанські мініатюри» датовані початком 60-х і 70-х років, пізніше до них додалися ескізи до балетів «Дон Кіхот», «Тисяча й одна ніч», «Легенда про кохання» та інших, поставлених у театрі в різні роки. Про художню цінність цих ескізів свідчить те, що багато з них нині зберігаються у фондах Державного музею театрального, музичного та кіномистецтва України, Харківського художнього музею та інших музеїв країни», - зазначив на відкритті виставки її організатор, керівник музично-виставкового відділу театру ім.Лисенка Тарас Селіхов.

За його словами, ці та інші роботи художників-сценографів Леоніда Братченка та Галини Фісан увійдуть до фонду майбутнього музею театру: «Постійно діюча експозиція стане найкращим пам'ятником творчому дуету подружжя».

«Мені довелося танцювати балетні партії в костюмах, створених за ескізами талановитих земляків, і головне, ці костюми були настільки ж гарні і відповідали стилістиці вистав, наскільки були зручні, не обмежували рухів, що особливо важливо в балеті. На додаток, художники спеціально для працівників костюмерного цеху приколювали до ескізів клаптики обраних ними тканин, наполягаючи на збереженні створеного сценічного образу», - поділилася спогадами провідна балерина театру, народна артистка України Світлана Коливанова.

Виставка сценічних ескізів костюмів та декорацій у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Як сказав на відкритті виставки перший заступник директора театру ім. Лисенка Ігор Тулузов, у 2023 році на честь 100-річчя з дня народження Леоніда Братченка в Харкові відбудеться масштабна виставка його сценографічних шедеврів, у тому числі, з приватних колекцій: «А в 2025 році плануємо не тільки виставки, а й прем'єри - до 100-річчя нашого, першого українського театру опери та балету».

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