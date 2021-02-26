26 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Зої та Фотинії; хто й навіщо купатиметься в снігу і готуємося до завтрашньої повні.

Сьогодні Зої та Фотинії (Світлани). Ці дві жінки не знали одна одну, ніколи не пересікалися в житті, але їх об’єднує один чоловік – святий преподобний Мартиніан, відлюдник Палестинський. Жив він собі тихо-мирно в пустелі, аж поки до нього не заявилася відома міська блудниця Зоя й не попросилася переночувати в його келії. Дотримуючись правил гостинності, чернець дозволив, але потім пожалкував: жінка вирішила будь-що спокусити молодого ченця. Їй це майже вдалося, але коли Мартиніан зрозумів, що знаходиться на волосину від падіння – запалив багаття й увійшов у нього, аби полум’я затлумило тілесні інстинкти. Чоловік отримав опіки, а Зоя, побачивши таку стійкість духа, охрестилася і стала черницею. Мартиніан, вилікувавшись від опіків, залишив пустелю й направився до моря. Один чоловік відвіз його човном на безлюдний скелястий острівець і святий почав там жити й молитися. Човняр раз на тиждень привозив йому скромний харч, а Мартиніан віддавав йому за це сплетені власноруч кошики. Але й тут йому не було спокою від жінок. Одного дня море викинуло на берег вродливу дівчину – потерпілу від корабельної аварії. Мартиніан привів її до тями, дав їсти і пити, а сам, боячись нових спокус, кинувся зі скель в море, де його підхопили дельфіни. Він ще довго мандрував світом і помер у 422 році на мармуровій підлозі одного з афінських храмів. А дівчина, яка виявилась християнкою, прожила на безлюдному острові ще 6 років. Вона молилася, плела кошики, а потім померла. Її тіло виявив човняр, який привозив хліб і воду. Він перевіз покійну в Кесарію Палестинську, там її з великими почестями й поховали. Дівчину звали Фотинія. Ось така трохи сумна і заплутана історія.

Гуси й качки купаються в снігу – на відлигу й вітер.

Іменинниці сьогодні Зоя і Світлана.

15-16 місячні дні. Місяць у Левові, а завтра в нас не що інше, як повня! Повня у Діві. І що то за Діва? Яка вона? Чия вона? Критична, впевнена в собі, амбітна. Часом романтично-сентиментальна, прекрасна Діва! Не надто сприятливий час для вирішення важливих справ і проблем. Найліпшим варіантом у цьому випадку буде відпочинок на природі у поєднанні з внутрішньою самодисципліною і аскезою. Або ж займіться хатніми справами, прибиранням, ревізією шафи – спокійно і самозаглиблено, на межі медитації.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1898 році: -19,5; а найтеплішим у 1990 - +17,3.