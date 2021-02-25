25 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Олексія чудотворця; що віщує зоряне небо і ясне сонце, та як не загрузнути в патовій ситуації.

Сьогодні Іверської ікони Божої Матері, святителя Мелетія Антіохійського, а також Олексія чудотворця. Святитель Олексій був митрополитом Київським і Московським. Народився він у Москві в родині знаного чернігівського боярина Федора Бяконта. Мати теж була з Чернігова. Одним словом, батьки майбутнього святителя належали чи не до найпершої хвилі українських заробітчан у Москві, які її – Москву – власне і розбудовували. Між іншим, від Бяконтів походить декілька знаних російських дворянських родів. У 20 років Олексій став ченцем. Спочатку завідував судовими справами Церкви, досить швидко пройшов усіма щаблями церковної ієрархії. В 1354 році патріарх Константинопольський поставив його митрополитом Київським і всієї Русі. Він був третім київським митрополитом, який перебував у Москві – Київ тоді переживав занепад. Олексій був фактично правителем Московського князівства при трьох московських князях і дуже багато зробив для розбудови Московії, зокрема, в 1366 році розпочав будівництво кам’яного Московського Кремля. Двічі їздив у Золоту Орду, де його дуже шанували. Зцілив від сліпоти ханшу Тайдулу, за що отримав ярлик, який звільняв Руську Церкву від усіх мит, поборів і насилля з боку ординців.

В народі ж цей день називали Олексієм Рибним. За народними прикметами, якщо на день Олексія Рибного настає відлига – літом буде добре ловитися риба. З цього дня упродовж трьох днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалось для посіву, і говорили, що проморожене насіння дає кращий урожай. Якщо на Олексія небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових. А сонячний день обіцяв великий врожай яблук.

Іменинники сьогодні Олексій, Марія, Антоній.

Місяць у Левові, 14-15 місячні дні, одні з найпотужніших у місячному циклі. Венера готується перейти в знак Риб. Чи чуєте поклик? Сьогоднішній день саме такий – день Поклику. В залежності від духовного стану, кожен почує те, чого найбільше прагне його душа і мусить піти на той голос. День початку нових етапів самовдосконалення – душевних, духовних, фізичних. Саме сьогодні треба зважитися на вирішальний крок, який стане виходом на новий рівень розвитку. В іншому разі існує ризик «загрузнути» в патовій ситуації надовго, а будь-який застій набагато небезпечніший і виснажливіший ніж здається. Магічна діяльність цього дня заборонена – відьми теж мають право на вихідний.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1917 році: –20,7, а найтеплішим у 1990 - +15,5.