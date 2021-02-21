21 лютого: народний календар і астровісник

Яким буде Захар, а яким — березень, що вже варто діставати з комори, про любов «до гроба» і відмову від солоненького.

До початку Великого Посту ще три тижні, а нинішня неділя називається неділею про митаря і фарисея. Власне, перший дзвіночок про прийдешній Піст пролунав ще минулої неділі, коли згадувався Закхей-митар. Напередодні, в суботу на вечірній, уперше відкривається Тріодь Пісна, книга богослужінь Великого Посту. Церква нагадує нам, що без упокорення (смирення) не зможеш піти в 40-денне паломництво Великого Посту.

Також цього дня згадують пророка Захарію. Він належить до числа 12-ти малих пророків. Народився майбутній святий під час вавилонського полону, але пережив його. З дитячого віку був покликаний до пророчого служіння. Саме в книзі пророка Захарії, а це приблизно 520 рік до н.е., розповідаються зворушливі подробиці майбутнього пришестя Месії. Своїм прізвиськом «Серповидець» пророк завдячує тому, що в одному зі своїх видінь бачив сувій із написаним на ньому пророцтвом, який летів по небу, згорнутий на кшталт серпа.

Селяни присвячували цей день одному з надзвичайно важливих знарядь праці – серпу. Серпами жали жито і пшеницю, тому Захарію молилися про щедрий урожай. Діставали серпи з комор, оглядали їх, точили, кропили свяченою водою й примовляли: «Не тоді серпа точити, як на жнива йти», «не наточиш до пуття серпа, не вжнеш і снопа…» Вважали, що чим холодніший буде цей день, то теплішим буде березень.

Іменинники сьогодні Захар, Федір, Сава.

10-11 місячні дні, Місяць у Близнюках. Неділя – день Сонця. Енергетичний день. Один із найсильніших і найпотужніших днів усього місяця. Але потрібно проявляти уважність у будь-яких справах. У сім’ї має панувати мир і любов. Взаємини, які закладаються в цей час, мають шанс бути й справді вічними – міцними й надійними, як кажуть, це буде любов «до гроба». Суттєво зменшіть вживання солі, навіть якщо й нездоланно тягтиме «на солоненьке». Натомість сміливо купуйте нерухомість (краще в Середземномор’ї). Сьогодні пробуджуються внутрішні енергії, тому добре попрацювати з чакрами. Камінь дня – сердолік та вогняний опал.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році – -22,1, а найтеплішим у 2014 - +10,4.