20 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Луки; хто сміятиметься крізь сльози, кому гукнеться, а кому відгукнеться і про прикмету дня.

Нині преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського і преподобного Луки. Парфеній жив за часів правління імператора Костянтина Великого (306-337). Він був простим рибалкою, щедро роздавав милостиню, славився гостинністю. Єпископ Мелітополя Філіт висвятив його у священики, хоча Парфеній і не прагнув священства. І тут почалися дива: то він зцілив від раку важкохвору жінку, то вставив вибите бугаєм око селянинові, то прокляв скаженого собаку і той одразу ж упав мертвим. Бачачи явні ознаки Божої благодаті, Парфенія висвятили в єпископи Лампсака – місто перебувало в полоні ідолопоклонства. На цій посаді святий Парфеній здійснив чимало чудес: зціляв хворих, виганяв бісів. Найбільш цікавим було зцілення одного єпископа. Господь відкрив святому, що справжньою причиною хвороби була зажерливість останнього. «Вставай, брате, - промовив він до єпископа, - це не фізична неміч – душевна хвороба гризе тебе. Роздай усі накопичені тобою статки бідним і тоді одужаєш». Хворий попросив зробити це за нього самому Парфенію, але той зауважив, що чиї руки брали, ті мають і роздавати.

Цього дня казали: «Зимою сонце крізь плач сміється»; «Як у лютому гукнеться, так листопаді відгукнеться». Сонце заходить за хмари – на снігопад, а коли довкіл нього кільце – на вітер.

Іменинники сьогодні Парфеній і Лука.

10-ий місячний день. Місяць у Близнюках. День світла, преображення внутрішньої природи. Негативна енергетика щосили намагатиметься якщо й не суттєво зашкодити, то хоча б збити з пантелику, напакостити, але всі її зловісні наміри будуть знівельовані. Будь-яке перевантаження сьогодні не бажане. Дуже добре навчатися і здавати екзамени. Сприятливий час для налагодження ділової комунікації, примирення, залагодження сімейних конфліктів, зустрічей з родичами. Для подорожей і початку відрядження час невдалий, так само, як і для походу в перукарню. Доброю прикметою вважається почути вранці спів пташок.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1895 році: -25,0; найтеплішим у 1925 – +9,2.