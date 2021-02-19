Виставка сучасного мистецтва «Штучний біль» відкрилася у Харкові

У виставковому центрі "ЄрміловЦентр" Харківського національного університету імені Каразіна відкрилася виставка сучасного українського мистецтва "Штучний біль".

Як розповіла кореспондентові Укрінформу куратор виставки і директор "ЄрміловЦентру" Наталія Іванова, цей проєкт здійснюється спільно з Центром сучасного мистецтва, що діє у польському Торуні.

"Назва "Штучний біль" невипадкова... "Штука" з польської - це мистецтво. До того ж митець завжди намагається бути дотичним до людського буття, він відчуває соціальний ефір… діє як медіум, прогностик. Його художня відповідь на реальність може бути агресивною, меланхолійною, ескапічною - тією, яка відкликається на потреби часу і здатна виразити його симптоми, закарбовує його біль. Тому "Штучний біль" - це насправді мистецький біль від сприйняття сучасних проблем". - розповіла Іванова.

Виставка «Штучний біль» у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За словами Іванової, виставка була вперше показана у Торуні у травні 2020 року.

"Роботи більш як 20 українських митців тоді з успіхом експонувалися у Польщі чи не пів року. І ось зараз, коли карантин пом'якшено, ми вирішили показати цю виставку українському глядачу, у Харкові", - пояснила директор "ЄрміловЦентру".

В цю експозицію увійшли роботи теж понад 20 українських митців: живопис, графіка, фотографія, відеоарт, об'єкти та інсталяції.

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Зокрема, Харківський художник Костянтин Зоркін розповів кореспондентові Укрінформу, що представлена на виставці його робота - об'єкт "Сколопендра" - попереджає глядача про біль у прямому сенсі слова, бо укус цієї істоти може виявитися смертельним. "Але ж треба піднестися над болем, вжити заходів для порятунку, щоб біль залишився лише у пам'яті, а це вже перемога", - зауважив митець.

Виставка "Штучний біль" триватиме до 2 квітня, з дотриманням правил карантину. Вхід вільний.